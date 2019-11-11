Ульяновск, , 18:18 — REGNUM В Ульяновской области продолжается работа по узакониванию собственности на участки под гаражные боксы. С 2016 года «гаражной амнистией» воспользовались более 6 тыс. человек, однако в целом поставлено на учёт не более 20% земель в гаражно-строительных кооперативах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам совещания в правительстве.

В области к 2020 году все муниципальные ГСК войдут в состав ассоциации гаражно-строительных кооперативов Ульяновской области. Это будет продолжением «гаражной амнистии», которая реализуется в регионе с 2016 года и которой воспользовались более 6 тыс. жителей. По словам председателя ассоциации Виктора Куприянова, в настоящее время зарегистрировано «30% собственников гаражей и 15−20% — земли».

Напомним, в области принят ряд законов по упрощению процедуры и снижению административных барьеров для оформления прав на гаражи и земельные участки под ними. Снижена ставка земельного налога, в 2020 года она будет сокращена в два раза и составит 0,75%.

По данным властей, земельные участки предоставлены в общедолевую собственность 6280 членам 43 гаражно-строительных кооперативов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года законодательное собрание Ульяновской области одобрило законопроект, упрощающий гаражную амнистию. Боксы, построенные до 2004 года, можно узаконить без разрешения на строительство.

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