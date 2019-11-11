Москва, , 18:21 — REGNUM Профильный комитет Госдумы рассматривает правительственные поправки в федеральный бюджет 2020−2022 годов, в которых, в частности, предлагается распределить более 1 трлн рублей межбюджетных трансфертов. Об этом в ходе заседания заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

«Несколько слов о межбюджетных трансфертах. Дополнительно распределено 46 межбюджетных трансфертов на общую сумму 1 трлн 37 млрд рублей. Речь идет о 2020 годе. Соответственно, 926 млрд рублей в 2021 году и 926 млрд рублей в 2022 году. В том числе это и дотация на выравнивание», — заявил Макаров.

По его словам, таким образом, если поправки будут приняты, то в 2020 год регионам будет предоставлено 217 трансфертов, из которых 203 трансферта уже распределены.

«То есть 94% всех трансфертов у нас с вами распределяются законом о бюджете. Это дает возможность регионам реально сегодня уже формировать свои бюджеты», — отметил Макаров.

Кроме того, правительственные поправки также предлагают распределить 85% дотаций и полный объем субсидий и субвенций (по 100%). Распределение по иные межбюджетным трансфертам достигает 75%.

Такие меры позволят регионам уже после принятия закона о федеральном бюджете на 2020 год заключать договоры для реализации нацпроектов. О необходимости таких мер раньше заявляли депутаты и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так, по их словам, необходимо обеспечить поступление средств в рамках реализации нацпроектов в регионы в январе каждого года с тем, чтобы регионы могли эффективно расходовать бюджетные средства и выполнять обязательства в рамках нацпроектов.

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