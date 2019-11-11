Москва, , 18:20 — REGNUM В проекте федерального бюджета на 2020−2022 годы может быть перераспределено более 740 млрд рублей — такие поправки к проекту госсметы рассматривает профильный комитет Госдумы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе заседания комитета, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

По его словам, ко второму чтению законопроекта в профильный комитет поступило более 700 поправок от правительства, депутатов, регионов и других субъектов законодательной инициативы. Все эти поправки связаны с перераспределением уже заложенных в проект федерального бюджета 2020−2022 годов средств по приоритетным направлениям.

«Предлагается в 2020 году перераспределить около 290 млрд рублей, в 2021 году — 233 млрд рублей и в 2022 году — 219 млрд рублей, почти 220. Итого более 740 млрд рублей предлагается к перераспределению», — заявил Макаров.

Из этих средств только в рамках мероприятий нацпроектов предлагается перераспределить более 300 млрд рублей, отметил Макаров.

«Напомню те вопросы, которые ставились в постановлении Госдумы, которые предлагалось в ходе подготовки ко второму чтению рассмотреть… находят отражение в тех поправках, которое внесло правительство», — отметил Макаров.

Речь, в частности, о выравнивание регионов по их бюджетной обеспеченности, а также о возможности регионов реструктурировать бюджетные кредиты в случае если они направляют средства на развитие инфраструктуры.