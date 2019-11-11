Ашхабад, , 18:12 — REGNUM Главы регионов доложили президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову о выполнении поставленного им плана по сбору урожая хлопка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Чиновники утверждают, что местным аграриям удалось заготовить более 1 миллиона 50 тысяч тонн «белого золота».

Отмечается, что туркменский лидер поздравил хлопкоробов с тем, что им удалось с честью выполнить взятые на себя обязательства по уборке хлопка.

С успешным выполнением государственного заказа по заготовке хлопка-сырца президента Бердымухамедова поздравили спикер парламента Туркмении, вице-премьер-министры, главы силовых ведомств страны, губернаторы и мэр столицы, а также юные посланцы от регионов.

Глава государства поблагодарил за поздравления, вручил детям подарки и сфотографировался с ними на память.