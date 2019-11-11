Архангельск, , 18:11 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов призвал муниципальных глав ослабить нагрузку на предпринимателей. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, речь идет о пересмотре ставки налога на недвижимое имущество.

Напомним, с 1 января 2018 года ставка налога на недвижимое имущество в муниципалитетах региона выросла с 0,5 до двух процентов. Таким образом, размер этого налога для предпринимателей резко увеличился в четыре раза.

«Резкое увеличение этого налога вызвало трудности у большинства малых и средних предпринимателей», — подчеркнули в правительстве.

21 муниципальное образование за это период снизил налоговые ставки, используемые для исчисления налога на недвижимое имущество физических лиц, в том числе и индивидуальных предпринимателей. Однако самые тяжелые с точки зрения доходности города и районы области решили этого не делать. К ним относятся Архангельск, Новодвинск, Мирный, Коноша, Верхнетоемский, Лешуконский, Мезенский, Плесецкий, Устьянский и Холмогорский районы.

«Я вместе с вами отвечаю за устойчивость бюджета, за предпринимательский и инвестиционный климат на территории. То, что устанавливаются новые ставки, завершают какие-то льготные налоговые периоды: с этим решением федерального центра я согласен — надо наводить порядок. Но сделайте переходный период, ослабив тем самым давление на бизнес. Люди вам спасибо скажут», — подчеркнул Игорь Орлов.

Напомним, что региональным и муниципальным властям законодательство предоставляет право определять размер налога на недвижимое имущество, а также вводить дополнительные льготы для отдельных категорий плательщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе главы восьми регионов подписали обращение в адрес правительства с просьбой снизить налоги для арктического бизнеса. Документ, инициированный губернатором Мурманской области, архангельский губернатор не подписал.