Генуя, Италия, , 18:00 — REGNUM Эксперты предлагают властям Италии национализировать крупнейшее металлургическое предприятие страны, передаёт Il Primato Nazionale в понедельник, 11 ноября.

Новые владельцы бывшего завода Ilva, компания Arcelor Mittal, не может гарантировать ранее обещанное сохранение числа сотрудников и продолжение производства.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, тем не менее, в очередной раз намерен решить вопрос путем переговоров с владельцами компании, в штате которой — около 15 тысяч человек.