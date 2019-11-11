Москва, , 17:52 — REGNUM Численность официально безработных в России за неделю с 30 октября по 6 ноября увеличилась на 0,5%. Такие данные приводит пресс-служба Минтруда.

По информации ведомства, на 6 ноября в органах службы занятости в качестве безработных были зарегистрированы 647,68 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 0,9% от экономически активного населения.

На эту же дату количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,63 млн единиц.

За неделю снижение числа безработных зафиксировано в 18 регионах. Наибольшее снижение показателя отмечено Ненецком автономном округе, Адыгее, Дагестане, Туве, Севастополе, Кемеровской и Омской областях, Забайкальском крае.

В 64 регионах наблюдался рост числа безработных. Наибольшее заметный — в Калмыкии, Крыму, Марий Эл, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Югре, Чукотском АО, Астраханской, Курганской и Челябинской областях.

В Чечне, Калининградской и Липецкой областях численно безработных за неделю не изменилась.