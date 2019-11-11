Чебоксары, , 17:50 — REGNUM У ПАО АКБ «Чувашкредитпромбанк», который остался без лицензии на право проведения банковских операций, насчитывалось более 35 тыс. вкладчиков. Власти республики, которые владеют крупным пакетом акций, не видят своей вины в случившемся. Об этом говорится в сюжетеГТРК «Чувашия» по итогам совещания в доме правительства.

По предварительным данным, в кредитном учреждении числятся 35 288 вкладов юридических и физических лиц. Ранее в Чувашии отмечали, что общая задолженность банка по вкладам предварительно оценивается в 3,9 млрд рублей, в том числе по вкладам физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) — 2,7 млрд рублей.

Проблемы в связи с отзывом лицензии могут возникнуть у управляющих компаний. Отмечается, что средства в «Чувашкредитпромбанке» хранили 187 УК и товариществ собственников жилья — всего на сумму около 200 млн рублей. Что касается размера средств, то на счетах хранилось от 500 тыс. до 2 млн рублей, «только одна УК держала там 10 млн рублей».

В сюжете говорится, что глава Чувашии Михаил Игнатьевне видит вины властей в приостановке деятельности банка, ссылаясь на то, что контрольного пакета акций банка республика лишилась 14 лет назад и оказывать влияние не могла.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября у «Чувашкредитпромбанка» отозвана лицензия на проведение банковских операций. В Банке России поясняют, в частности, что банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты.

Напомним, крупным конечным бенефициаром «Чувашкредитпромбанка» является Чувашская Республика в лице минюста Чувашии. По данным ЦБ РФ, напрямую ведомство на 21 декабря 2018 года владело в банке долей в 36,29%. Помимо этого, влияние на банк у него было и через АО «Волжская инвестиционная компания» (ВИК), которое владеет 46,6% доли в ПАО. Конечными бенефициарами «ВИК» числятся минюст Чувашии, которому в АО принадлежит 49,32%, и три физических лица.

«Чувашкредитпромбанк» занимал 258 место в банковской системе России.

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