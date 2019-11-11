Тверь, , 17:42 — REGNUM Количество предприятий, работающих на территории Тверской области, планируется к 2024 году увеличить на 10% — до 52,2 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, реализация в регионах национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» обсуждалась 11 ноября на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Заседание с участием заместителей председателей правительства РФ, министров, глав регионов, в том числе губернатора Тверской области Игоря Рудени провёл премьер-министр Дмитрий Медведев.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

Глава правительства, в частности, обратил внимание на необходимость корректировки законодательства, что позволит сохранить статус малого и среднего предпринимательства на два года для компаний, переходящих на новый уровень. В Тверской области в работе по достижению целей национальных проектов упор делается на повышение эффективности системы государственной поддержки предприятий реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на форуме «Малый бизнес — национальный проект» подчеркнул, что необходимо обеспечить не просто поступательное, а качественное развитие малого и среднего бизнеса. В Тверской области реализуются пять региональных составляющих нацпроекта. Ключевая задача — обеспечить рост числа малых и средних предприятий, а также трудоустроенных в них граждан», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области на 2019 год для реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» запланировано 514,5 млн рублей. В 2024 году, по итогам реализации нацпроекта, число предприятий в регионе должно вырасти на 10%, с 47,4 тыс. до 52,2 тыс., занятых на них жителей региона — на 20%, со 176 тыс. до 211 тыс. человек. Вклад малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт должен вырасти с 33,4% в 2019 году до 40,8% в 2024 году. В регионе для решения этих задач вводятся новые механизмы и инструменты, которые позволяют расширить доступ бизнеса к кредитным ресурсам, а также решаются вопросы налоговой нагрузки, создания инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов. В первом чтении принят закон Тверской области о сокращении налога для вновь созданных малых предприятий, работающих по упрощённой системе налогообложения, также идёт пересмотр ставок по патентному налогообложению для малых предприятий.

В 2019 году в рамках нацпроекта областной Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса был докапитализирован на более чем 200 млн рублей. В январе — сентябре фондом предоставлено 146 займов — на 46 больше, чем за тот же период прошлого года. Всего в этом году планируется выдать 194 займа на сумму более 305 млн рублей.

В конце октября 2019 года в Твери заработал единый Центр оказания услуг «Мой бизнес», в котором по принципу «одного окна» предприниматель может воспользоваться всеми действующими федеральными и региональными программами поддержки. В регионе уделяют большое внимание формированию современной инфраструктуры для реализации проектов бизнеса. Так, принят новый закон об инновационно-промышленных парках Тверской области, которым закреплены преференции и льготы для резидентов. Одним из первых планируется создать промышленный технопарк «КСК» — он сможет принять не менее 19 резидентов, выпускающих компоненты для подвижного состава «Трансмашхолдинга». В 2020 — 2021 годах на создание инфраструктуры промышленного парка «КСК» планируется направить порядка 500 млн рублей. Планируется, что технопарк «КСК» станет частью промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения. Предполагаемый объём инвестиций составит свыше 6,5 млрд рублей — проект намерены реализовать к 2024 году. Регион получит более 17,7 тыс. рабочих мест.

В состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт» входит четыре региональных проекта, реализующихся на территории Тверской области: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Экспорт услуг Тверской области», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». За 10 месяцев 2019 года по приоритетным для региона направлениям машиностроения и химической промышленности объём экспорта продукции из Тверской области достиг 113 млн долларов США — это 155% от плана. В регионе реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере животноводства компаний «Коралл» и «Румелко Агро». В состав национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» входят три региональных проекта: «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».