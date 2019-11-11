Москва, , 17:40 — REGNUM Решение Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — оспорить в суде поправки к Газовой директиве ЕС обоснованы, заявил 11 ноября эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский в эфире Sputnik.

По словам Рожанковского, в поправках к Газовой директиве ЕС есть «некий комизм» и внутренние противоречия. Поэтому текст поправок в существующем виде является, по мнению эксперта, «сырым».

Рожанковский "Изначально было понятно, что в правилах слишком много противоречий, а теперь уже окончательно ясно, что эти противоречия нужно устранять».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Nord Stream 2 AG обратился в арбитражный суд против ЕС. Компания требует отмены введённых Брюсселем поправок, которые не соответствуют газовой директиве ЕС. В Nord Stream 2 AG указывают на то, что эти поправки препятствуют реализации «Северного потока — 2».

Читайте ранее в этом сюжете: Оператор «Северного потока — 2» начал арбитраж против Евросоюза