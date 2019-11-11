Калуга, , 18:53 — REGNUM Калужская область входит в пятёрку регионов России с наилучшими условиями для открытия малой и средней компании. Целевые модели поддержки малого и среднего предпринимательства осуществления контрольно-надзорной деятельности исполнены на 100%. Об этом 11 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации генерального директора ГАУ Калужской области «Агентство развития бизнеса» Стефана Перевалова.

Глава регионального агентства отметил, что норматив по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию новых объектов составляет семь рабочих дней, а в Калужской области — менее пяти с половиной дней. Кроме того, на любом этапе строительной деятельности предприниматели могут обратиться в агентство для предварительного аудита документов, что также позволит сократить период их рассмотрения. Так, по вопросам получения разрешений и подключения к сетям инженерных коммуникаций в региональное Агентство развития бизнеса уже обратилось 535 предпринимателей.

«В нашем портфеле уже 60 успешных кейсов, в которых удалось сократить сроки получения документов. А иногда мы находим пути, когда за счет изменения способов и алгоритмов подключения объектов к инфраструктуре сокращается и стоимость работ», — сказал Стефан Перевалов

Напомним, по данным министерства строительства и ЖКХ области, в регионе около 90 субъектов малого и среднего предпринимательства строят жилье и другие объекты, а также успешно производят строительно-монтажные работы в Калуге, Обнинске и Жуковском районе. Отмечалось, что со стороны муниципалитетов застройщикам оказывается всесторонняя поддержка. Вместе с тем, у предпринимателей ещё остаются вопросы к сетевым организациям по срокам рассмотрения обращений и стоимости подключения к энергоносителям.

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