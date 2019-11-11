Екатеринбург, , 17:28 — REGNUM России будет трудно справиться с имеющимися демографическими проблемами только лишь путём стимулирования рождаемости. Изначально сегодня в стране мало людей детородного возраста, опираясь на которых можно было бы добиться качественного скачка, заявил корреспонденту ИА REGNUM уральский политик Евгений Артюх.

Паспорт гражданина России Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Из 145 миллионов населения только примерно 15 — 20 миллионов тех женщин, которые могут рожать и то если захотят. Для этого им нужны такие стимулы и гарантии от государства, о которых, исходя из нашей перманентно оптимизирующейся социальной сферы, сложно даже думать. Нужно так же учитывать, что не все женщины и семьи в условиях нынешней урбанизации жизни и феминизации общественного сознания, ориентации на карьеру, успех, стирании различий социальных ролей мужчин и женщин в традиционном их понимании, готовы обзаводится детьми в принципе», — считает Артюх.

По его мнению, улучшить демографию в России может миграция, как легальная так и нелегальная. Этот процесс сейчас идет на наших глазах и мы его не можем не замечать, когда встречаем граждан прибывших из Средней Азии не только в качестве дворников, но и кассиров, продавцов в магазинах, предпринимателей и т.д.

«Дети приехавших в Россию граждан из других стран, родившиеся здесь у нас или приехавшие со своими родителями, ассимилируются, посещая российские школы и детсады, и из России они скорее всего уже не уедут. Это глобальный процесс переселения народов с Востока на Запад и Россия полностью участвует в этом процессе и является активным участником, и нам остаётся только догадываться какой облик россиянина мы получим лет через 30. Еще один ресурс, который может использовать Россия для повышения количества граждан это выдача паспортов и присоединение территорий. Путь непростой и часто связан с геополитикой, но тем не менее сегодня фактом является выдача паспортов жителям соседних с Россией государств. Улучшит ли такая практика демографическую ситуацию покажет время, но статистику улучшает точно», — говорит Артюх.

Он также добавил, что Россия не единственная страна, применяющая практику выдачи паспортов «соотечественникам за рубежом». Ранее Венгрия «широко и охотно применяла данную практику по отношению к жителям Закарпатской Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, в России отмечается снижение числа населения. Тенденция сохраняется четвёртый год подряд.