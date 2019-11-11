Москва, , 17:09 — REGNUM Участие президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» состоится в режиме телемоста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Газопровод «Сила Сибири» Gazprom.ru

«В декабре в режиме телемоста Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского природного газа в Китай по «восточному маршруту», — сказал Ушаков.

По его словам, Россия и Китай давно и успешно сотрудничают и в других отраслях энергетической сферы.

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