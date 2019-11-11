Калининград, , 16:57 — REGNUM Самый западный город России Балтийск сегодня, 11 ноября, принял первый тестовый контейнерный поезд в рамках проекта «Новый шёлковый путь», сообщила пресс-служба регионального правительства. 42 контейнера прибыли по маршруту Сиань — Калининград — Гамбург, доставка заняла 8 дней.

В Балтийске контейнеры перегрузили на фидерные суда, которые доставят грузы в Германию на железнодорожно-портовый терминал Мукран/Засниц. Калининградские железные дороги намерены организовать мультимодальные перевозки на постоянной основе с отправкой встречных поездов, следующих из Германии в Китай с перегрузом контейнеров на терминалах Мукран/Засниц и Балтийск.