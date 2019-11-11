Москва, , 16:53 — REGNUM Продажи круп в России увеличились, а свежих овощей — сократились, пишет 11 ноября газета «Коммерсантъ».

Продуктовый магазин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что причина — в подорожании свежих овощей на 22% за последние пять лет. В итоге за год свежих овощей стали покупать в среднем на 1,4−12,3% меньше. В денежном выражении продажи упали на 2,8%.

В частности, с июля 2018 г. по июль 2019 г. продажи в России свежих овощей и картофеля сократились на 4,8%. Продажа помидоров сократилась на 3,1%, огурцов — на 1,4%, картофеля — на 5,8%.

Продажа репчатого лука снизилась на 3,2%, болгарского перца — на 6,9%, а капусты — на 12,3%. Зато выросли продажи круп — на 1,3% с июня 2018 г. по июль 2019 г. (в денежном выражении — на 9,1%).

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