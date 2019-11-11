Ульяновск, 11 ноября 2019, 16:50 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на видеоконференции под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева предложил ряд мер по развитию малого и среднего бизнеса в рамках реализации национального проекта. Глава региона считает, что необходимо предпринять меры по популяризации предпринимательства, и предлагает выносить предупреждение, а не исключать из реестра субъекты малого бизнеса при нарушении сроков подачи документации. Об этом Сергей Морозов сообщил на своей странице в «Фейсбуке» по итогам совещания.
Сегодня, 11 ноября, состоялось заседание президиума по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло под председательством Дмитрия Медведева. Обсуждение с представителями регионов прошло в режиме видеоконференцсвязи. Сергей Морозов сообщил, что доложил главе российского правительства об инструментах реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Отметим, в Ульяновской области с 5 класса школьники изучают «Основы предпринимательской деятельности» в рамках программы внеурочного образования. По мнению Морозова, «такой подход распространять на всю страну и сделать частью основной школьной программы».
Также глава региона подчёркивает, что нужно вовлекать в предпринимательство новых людей. В Ульяновской области действуют 11 проектов, разделённых на три основных блока: молодёжное, женское и социальное предпринимательство. По мнению Сергея Морозова, этот опыт можно распространить «на всю страну», утвердив «набор мер в виде стандарта деятельности органов государственной власти для применения».
Также были обозначены проблемы, связанные с реализацией национального проекта. Глава региона акцентировал внимание на том, что одним из ключевых показателей нацпроекта является «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей». Основой для расчёта служит единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Глава региона также выступил за введение отдельного резервного учёта исключённых из реестра предпринимателей, чтобы «регионы проводили мероприятия по их поэтапному возвращению в официальный реестр».