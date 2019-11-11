Ульяновск, , 16:50 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на видеоконференции под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева предложил ряд мер по развитию малого и среднего бизнеса в рамках реализации национального проекта. Глава региона считает, что необходимо предпринять меры по популяризации предпринимательства, и предлагает выносить предупреждение, а не исключать из реестра субъекты малого бизнеса при нарушении сроков подачи документации. Об этом Сергей Морозов сообщил на своей странице в «Фейсбуке» по итогам совещания.

Сегодня, 11 ноября, состоялось заседание президиума по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло под председательством Дмитрия Медведева. Обсуждение с представителями регионов прошло в режиме видеоконференцсвязи. Сергей Морозов сообщил, что доложил главе российского правительства об инструментах реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Во-первых, необходимо предпринять меры по популяризации малого и среднего предпринимательства. Считаю, что начинать надо с основной школьной программы», — считает ульяновский губернатор.

Отметим, в Ульяновской области с 5 класса школьники изучают «Основы предпринимательской деятельности» в рамках программы внеурочного образования. По мнению Морозова, «такой подход распространять на всю страну и сделать частью основной школьной программы».

Также глава региона подчёркивает, что нужно вовлекать в предпринимательство новых людей. В Ульяновской области действуют 11 проектов, разделённых на три основных блока: молодёжное, женское и социальное предпринимательство. По мнению Сергея Морозова, этот опыт можно распространить «на всю страну», утвердив «набор мер в виде стандарта деятельности органов государственной власти для применения».

Также были обозначены проблемы, связанные с реализацией национального проекта. Глава региона акцентировал внимание на том, что одним из ключевых показателей нацпроекта является «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей». Основой для расчёта служит единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

«В случае непредоставления отчётности субъекты исключаются из реестра, но, исходя из практики, они продолжают заниматься предпринимательством. Предлагаем не исключать их из реестра в случае однократного нарушения правил сроков подачи документации, а выносить предупреждение», — считает Сергей Морозов, предложив исключать из реестра при повторном нарушении.

Глава региона также выступил за введение отдельного резервного учёта исключённых из реестра предпринимателей, чтобы «регионы проводили мероприятия по их поэтапному возвращению в официальный реестр».