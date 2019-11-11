Москва, 11 ноября 2019, 16:28 — REGNUM Заявление главы украинской «Радикальной партии» Олега Ляшко о планах Киева отказаться от закупки российской электроэнергии не следует воспринимать как позицию властей Украины, заявил 11 ноября политолог Евгений Бень в эфире Sputnik.
По словам политолога, заявление Ляшко преследует цель «радикализовать ситуацию».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ляшко заявил, что на Украине «принято политическое решение по остановке закупки электроэнергии из России».
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