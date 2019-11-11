Москва, , 16:25 — REGNUM В описании путей при реализации цели устойчивого развития по ликвидации недоедания нет ни одной строки, которая бы раскрывала его истинную причину в России. Так прокомментировал публичное экспертное обсуждение целей устойчивого развития (ЦУР) в плане их реализации на период до 2030 года в России, организованное аналитическим центром при правительстве РФ эксперт Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса Виктор Кирочкини.

В статье, опубликованной ИА REX, он отметил, что несмотря на приведенные на заседании рабочей группы «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной̆ безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства» цифры, свидетельствующие о высоких показателях развития сельского хозяйства, проблема недоедания в России не решена:

«Так что мы обсуждаем? Оздоровительное недоедание с целью достижения неких медицинских показателей или банальную нехватку элементарной еды на столах наших соотечественников?! И что такое борьба если не с голодом, то с недоеданием, когда не раскрыты его причины, не указан механизм избавления от столь постыдного факта, который не вяжется с озвученными цифрами?»

Кирочкини указывает, что можно сколько угодно наращивать сельскохозяйственное производство, но пока население из-за отсутствия финансов не может себе позволить полноценное питание, проблема недоедания в стране не может быть решена.

«Россия, помогая зарубежным странам, создавая положительный имидж на международной арене, не должна при этом забывать о своём собственном народе. Оказывая гуманитарные услуги по всему миру, страна может и должна оказать главную услугу своему народу — обеспечить ему возможность работать и достойно зарабатывать. Вот тогда эта тема станет для нас не актуальной», — заключает Виктор Кирочкини.