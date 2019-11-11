Нью-Дели, , 16:39 — REGNUM В октябре 2019 года потребление электроэнергии в Индии резко сократилось на 13,2% по сравнению с октябрем 2018 года. Об этом 11 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на правительственные данные.

Дели

Согласно официальной статистике, в октябре 2019 года темпы сокращения потребления электроэнергии достигли наивысшей отметки за более чем 12 лет. Сообщается, что данный феномен является индикатором падения уровня производства в стране и, как следствие, снижения темпов прироста ВВП южноазиатского государства. Индийские экономисты утверждают, что новые статистические данные вызовут опасения у мирового сообщества относительно дальнейших перспектив развития экономики Индии.

Напомним, что в настоящее время в экономике Индии наблюдается значительный экономический спад. В октябре 2019 года Всемирный банк и Международный валютный фонд указали на существенное замедление темпов прироста ВВП южноазиатского государства, понизив свои прогнозы до 6%.