Чебоксары, , 16:10 — REGNUM В Чувашии подсчитали, сколько нужно федеральных средств на ускоренное развитие — так называемый проект индивидуальной программы социально-экономического развития республики до 2024 года. Власти республики, которая вошла в число десяти регионов со «слабой экономикой», подсчитали, что нужно более 36 млрд рублей, сообщается на официальном портале органов власти по итогам совещания в правительства.

Отмечается, что на реализацию основных мероприятий планируется выделить из федерального бюджета 10 млрд рублей. Эти средства власти хотят потратить на создание индустриальных и агропромышленных парков, поддержку приоритетных инвестиционных проектов, переселение граждан из аварийного жилья, строительство автодороги в обход Ядрина, субсидирование ипотечных кредитов и строительство пристроя к республиканской клинической больнице. О поддержке каких именно инвестпроектов идёт речь и где планируется строительство технопарков, не сообщается.

Что касается «дополнительных мероприятий», то объём финансирования оценивается в 2020—2024 годах в 37,3 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 36,2 млрд рублей.

Власти заявляют, что реализация индивидуальной программы позволит вдвое снизить уровень бедности, в 1,5 раза увеличить среднедушевые денежные доходы населения, в два раза нарастить объём инвестиций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил федеральным министрам курировать десять российских регионов «со слабой экономикой». Это Адыгея, Алтайский край, Алтай, Калмыкия, Карелия, Тува, Чувашия, Курганская область, Псковская область, Марий Эл. Данные регионы заняли худшие позиции в рейтинге по четырём показателям: среднедушевым доходам населения, доле жителей с доходами ниже прожиточного минимума, безработице и инвестициям.

Для каждого региона должна быть подготовлена индивидуальная программа развития. Программу ускоренного развития Чувашии курирует глава Минпромторга России Денис Мантуров.

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