Москва, , 16:04 — REGNUM Более 260 тыс. граждан России зарегистрировались за десять месяцев 2019 года в качестве самозанятых. Об этом заявил 11 ноября глава Минфина Антон Силуанов.

Он добавил, что в Минфине ожидают регистрации до 2,4 млн человек. Эксперты полагают, что фактически в России около 17 млн самозанятых.

Силуанов отметил, что эксперимент с регистрацией самозанятых, который идет в четырех регионах РФ, заинтересовал предпринимателей, и его можно считать удачным. Список профессий достаточно широкий, около 19% занимаются перевозкой пассажиров, еще 7% занимаются строительством, а 10% — сдают имущество в аренду.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году эксперимент с самозанятыми будет распространен еще на 13 регионов РФ.

Читайте также: Путин одобрил специальный налоговый режим для самозанятых