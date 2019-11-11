Москва, , 15:59 — REGNUM Внимание инвесторов, по-прежнему, главным образом, сконцентрировано на торговой сделке между США и Китаем. Остальные факторы по большому счету игнорируются, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«На старте недели цены на нефть снижаются после комментария главы США Дональда Трампа о торговом соглашении с Китаем. Он заявил, что переговоры продвигаются «очень хорошо», но опроверг сообщения о договоренности об обоюдной отмене пошлин на импорт товаров.

Таким образом, очевидно, что стороны пытаются договориться об условиях, чтобы процесс ввода пошлин не продолжился, при этом уже действующие, возможно, в будущем станут поводом для новых переговоров.

Нефть марки Brent на прошлой неделе корректировалась, но растущий тренд сохранился. Поэтому основным сценарием пока остается — сценарий роста.

Первая цель — обновить максимум прошлой неделе на уровне $63,19 за баррель. В свою очередь точка смены тренда находится на уровне $59,40», — считает эксперт.

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