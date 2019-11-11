Бишкек, , 15:58 — REGNUM Парламенту Киргизии предлагают узаконить обязательное страхование заведений быстрого питания от пожаров. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщил глава ассоциации рынков республики Сергей Пономарев, передает «Kaktus.media».

»В страховке обязательно должен быть представлен пункт на случай гибели сотрудника или посетителя, ну и, конечно, компенсация компании при пожаре», — подчеркнул он.

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По словам главы ассоциации, действующая система проверок субъектов предпринимательства неэффективна и связанна с высокими коррупционными рисками.

А введение подобной меры, как считает Пономарев, позволит улучшить контроль над соблюдением требований и норм противопожарной безопасности в этой сфере бизнеса.

«Если не будут выполняться требования, то страховщики просто не будут заключать договор, а это приведет автоматически к проверке со стороны госоргана и штрафным санкциям», — подытожил он.

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