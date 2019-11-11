Вильнюс, , 15:58 — REGNUM Самым популярным направлением трудовой эмиграции из Литвы является Германия. За ней следует Великобритания, Норвегия, Дания, Швеция, США, Ирландия и Швейцария, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 ноября. Такие данные приводит литовский сервис по трудоустройству CV Market, который принял участие в общемировом исследовании Decoding Global Talent, проведённый по заказу консалтинговых компаний США Boston Consulting Group и The Network.

Отмечается, что ранее главным направлением для литовцев традиционно оставалась Великобритания, однако почти четырёхлетний процесс Brexit изменил предпочтения эмигрантов.

В соседней с Литвой Латвии. Первая тройка самых предпочтительных направлений: Германия, Великобритания, США. В Эстонии — Финляндия, США, Швеция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, население Литвы продолжает сокращаться. В Литве в начале ноября проживало порядка 2 млн 793 тыс. жителей.