Москва, , 15:55 — REGNUM Рубль, как и другие валюты развивающихся стран, дешевеет 11 ноября на фоне возросшей неопределенности по заключению полноценной торговой сделки между США и КНР, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«На выходных Дональд Трамп заявил, что переговоры с китайской стороной продвигаются достаточно медленно. Кроме того, прозвучали сомнения касательно отмены уже введенных в отношении китайских товаров ограничений: Вашингтон готов подписать сделку только по выгодным для себя условиям.

Американская экономика чувствует себя крайне уверенно: кривая доходности наконец избавилась от инверсии, тогда как фондовый рынок активно растет, а значит США вполне могут позволить себе дальнейшие торги по окончательным условиям, в отличие от Китая, где ВВП растет самыми медленными темпами за последние 30 лет. Все это усиливает беспокойства касательно темпов роста мировой экономики.

Дополнительным негативом являются действия полиции Гонконга, которая открыла огонь по протестующим. Причин для серьезного ослабления рубля в данный момент нет: инфляция ниже таргета, макроэкономическая статистика относительно позитивная, а значит существенного оттока инвесторов из отечественных активов не предвидится.

Нефть умеренно дешевеет, но всё еще остается на достаточно высоком уровне — $62 за баррель. Компания Baker Hughes сообщила о снижении числа нефтяных буровых установок в США третью неделю подряд: их число снизилось до самого низкого количества с апреля 2017 года.

Таким образом, активность американских компаний может снизится, что позитивно скажется на балансе спроса и предложения на рынке. Ожидаемый курс рубля вблизи отметки в 64,00 руб./доллар», — пояснил эксперт.

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