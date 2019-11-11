Бишкек, , 15:46 — REGNUM Правительство Киргизии должно пересмотреть политику энергетической отрасли, поскольку она в республике не развивается. Об этом сегодня, 11 ноября, заявил депутат Сайдулла Нышанов на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам, передает «24.kg».

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В ответ на это премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил о том, что правительство через некоторое время может изменить тарифы на электроэнергию, установив единые расценки для всего населения и отдельные — для нуждающихся граждан.

«Что касается рассмотрения тарифной политики, то люди меняются и уже понимают, что за качественный товар надо платить», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

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