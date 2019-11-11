Москва, , 15:44 — REGNUM Китайская автомобильная компания JAC привезла в Россию для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) модель Sunray. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Китайский автопроизводитель собирается получить в стране сертификат на две версии фургона и микроавтобус. Для этого в российскую столицу были доставлены три модели JAC семейства Sunray. Причем один фургон с длинной, а другой — с короткой базой.

По предварительной информации, все автомобили относятся к текущему модельному году.

Стоит отметить, что в Белоруссии эту модель китайского бренда окрестили «убийцей ГАЗели». Там модели Sunray выпускаются под логотипами МАЗ и с местными комплектующими. Однако российская пассажирская версия «Газели» все же доступнее для белорусских клиентов — на 7,5 тыс. долларов.

В Россию поступили Sunray китайской сборки. Сообщается, что в силовой линейке данных авто будет дизельный турбированный двигатель на 2,8 л мощностью 149,5 л. с. Мотор будет агрегатироваться с шестискоростной механической коробкой передач JAC-LC6T32.

Напомним, что стоимость микроавтобуса Sunray в Китае составляет от 109,7 до 217,8 тыс. юаней (от 1 до 2 млн рублей).

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