Москва, , 15:40 — REGNUM Указания подконтрольного США Международного валютного фонда относительно того, как РФ стоит строить свою бюджетную политику, угрожают национальному суверенитету и депутатам Госдумы следует изучить этот вопрос. Об этом журналистам заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Минфин заявил о намерении разработать комплекс мер, которые направлены на совершенствование бюджетной сферы, руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда (МВФ). Речь, в частности, о «неукоснительном соблюдении» так называемого «бюджетного правила» и дальнейшем формировании средств в резервах, а именно в Фонде национального благосостояния (ФНБ).

«Конечно, давно не секрет, что наши либералы из правительства послушно следуют инструкциям из Вашингтона. Но раньше они это хотя бы не афишировали — теперь, видимо, решили, что можно не стесняться», — заявил Миронов.

При этом, по его словам, МВФ выбирает такие формулировки, что говорить о рекомендациях или простом обмене мнениями не приходится.

«Когда речь идет о «неукоснительном соблюдении», это уже не пожелание, а прямой диктат», — считает Миронов.

В частности, его возмущает позиция МВФ о необходимости бюджетного правила, при котором доходы, которые поступают в бюджет от продажи нефти по цене, выше базовой, уходят на закупку иностранной валюты и аккумулируются в ФНБ. Депутат напоминает, что это мера вводилась в 2012 году как временная, но в итоге стала постоянной.

«Профицит бюджета растет, ФНБ пухнет как на дрожжах, а денег в стране не хватает — ни на индексацию пенсий, ни на достойную зарплату бюджетникам», — отметил Миронов.

Он также напомнил, что фракция «Справедливой России» неоднократно выступала за отмену бюджетного правила, однако большинство депутатов такую позицию не поддерживают.

«Мы возмущаемся, когда иностранцы пытаются влиять на политические процессы в нашей стране. Но если экономический курс России формируется под диктовку из Вашингтона — разве это допустимо, разве это не угроза национальному суверенитету? В Госдуме действует комиссия по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Обратимся туда с запросом: на каком основании подконтрольная США организация указывает, как нам строить экономику и финансы», — заключает Сергей Миронов.