Москва, , 15:30 — REGNUM Дилеры шведской компании Volvo приступили к приёму заказов на седан S60 в базовой комплектации Momentum. Об этом сообщает пресс-служба шведской компании.

Стоимость бюджетного варианта переднеприводного автомобиля с производительностью двигателя 190 «лошадей» начинается от 2,4 млн рублей. Полноприводная модификация Volvo S60 с бензиновым мотором T5 максимальной мощностью 249 «лошадей» составляет 2,77 млн рублей.

По информации представителей автокомпании, поставки первых седанов в базовой комплектации на российский рынок начнутся в феврале 2020 года.

В конце сентября дилеры Volvo в России уже приступили к реализации клиентам первых моделей Volvo S60 в комплектациях Inscription и R-Design. Со старта продаж в стране было куплено 46 машин данной модели.

Стоит отметить, что все модели S60, продающиеся в РФ, поставляются с американского завода Volvo Cars в Южной Каролине.

Напомним, в октябре текущего года в РФ было продано 844 новых авто компании Volvo. Это на 15,9% выше результата продаж октября 2018 года.

Читайте также: Volvo планирует запустить в России производство грузовиков на газе