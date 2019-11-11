Киев, , 15:16 — REGNUM Запасы природного газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины составляют 21,65 млрд кубометров топлива.

Соответствующую информацию сегодня, 11 ноября, обнародовала госкомпания «Укртрансгаз» — оператор газотранспортной системы Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что с начала сезона отбора (т.е. 2 ноября) запасы газа сократились на 0,5%. Конкретно 9 ноября из хранилищ было отобрано 7,49 млн кубометров газа.

Согласно данным источника, запасы газа в ПХГ Украины сейчас на на 26% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (17,2 млрд кубометров), при этом хранилища заполнены на 69%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук несколько раз заявлял, что Украина с нынешними запасами спокойно пройдет отопительный сезон, вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с транзитом российского газа.

Также стоит отметить, что на Украине по-прежнему стоит довольно теплая погода, поэтому темпы расхода газа пока не слишком значительные.