Москва, 11 ноября 2019, 15:08 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель KIA скорректировал цены на пять своих моделей. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».
При этом стоит отметить, что цены на модели компании не только выросли, но и снизились, в зависимости от конкретной модели и комплектации.
Стоимость выросла на все седаны: К900 (+100 тыс. рублей), Optima (+20 тыс. рублей), Rio (+ 5 тыс. рублей).
Цена на модель Sorento Prime выросла на 20 тыс. рублей в пяти комплектациях из 19 имеющихся. А вот у кроссовера Sportage, кроме подорожавшей на 5 тыс. комплектации, есть такие, которые стали дешевле на 20 тыс. рублей — это три версии Classic «Теплые опции».
Напомним, с начала текущего года до октября включительно в России было продано 188 282 модели компании KIA. Этот результат соответствует продажам прошлого года. Всего же за октябрь 2019 года в нашей стране была реализована 20 141 машина южнокорейского бренда (-4%).
Читайте также: Компания Kia обнародовала изображения новой Kia Optima