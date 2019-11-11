Москва, , 15:03 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин призвал следить за конкурентоспособностью закупаемой российской техники. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее заявление он сделал на совещании с правительством РФ.

«Не нужно повторять того, что происходило в замкнутой советской экономике», — сказал Путин.

Он также выразил мнение, что данная техника должна иметь соответствующую систему гарантийной и послепродажной эксплуатации.

Глава государства напомнил о необходимости целевого обеспечения финансовых средств на закупку техники, а также подчеркнул необходимость соблюсти прозрачность в данном процессе.