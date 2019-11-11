Рига, , 14:58 — REGNUM Правительство Латвии лишило преференций по закупке электроэнергии 16 предприятий. Об этом пишет LSM.

По данным журналистов портала, речь о предприятиях энергетического сектора, работающих в сфере возобновляемой энергии. Чтобы компенсировать более высокие издержки производителя государство в расчётах с ними применяет коэффициент обязательной закупки (OIK).

В результате серии проверок было установлено, что 16 предприятий не соответствуют критериям производителя «зелёной энергии». Лишение этих компаний выплат по OIK позволит государству в течение 10 лет сэкономить 24 млн евро, отмечают журналисты.

Общее количество предупреждений производителям «зелёной энергии», выписанное министерством экономики Латвии в этом году, равняется 176. Кроме этого, принято 58 решений о снижение объемов закупки электроэнергии с применением OIK. Именно введение системы OIK повлияло на конечную цену электроэнергии для потребителя, поэтому тарифы для жителей страны выше, чем в Литве и Эстонии.