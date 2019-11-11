Ростов-на-Дону, , 14:50 — REGNUM Завод «Ростсельмаш», который летом 2019 года был вынужден приостановить производство, выходит на показатели 2018 года. Об этом сообщил совладелец предприятия Константин Бабкин.

«Что будет дальше, как мы будем работать в следующем году, пока не знаем. Прогнозируем, что загрузка будет примерно на уровне 2018−2019 годов. Сейчас работаем в относительно стабильном, но не очень предсказуемом режиме. Может, произойдет сокращение объемов производства, может, увеличение», — цитирует «Город N» Бабкина.

По его словам, российским предприятиям требуется около 17 млрд рублей субсидий в год. Однако в 2019 году было выделено 11 млрд рублей, в 2020 году предусмотрено лишь 7 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2019 года стало известно о том, что завод «Ростсельмаш» приостановит производство на два месяца. При этом заработная плата сотрудников была сохранена.

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