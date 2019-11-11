Москва, , 14:50 — REGNUM По итогам октября 2019 года в России было реализовано на 15% больше автомобилей KIA в рамках программы продаж сертифицированных машин с пробегом «KIA Уверен». Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus and CIS.

Всего за отчетный период в стране было продано 710 таких авто. Кроме того, значительно выросла реализация сертифицированных машин с пробегом южнокорейской марки по итогам января-октября 2019 года — на 24%, до 6 543 единиц.

Напомним, что на начало ноября 2019 года в России 107 официальных дилеров южнокорейской марки работают по программе «KIA Уверен». Возраст автомобилей, которые участвуют в этой программе составляет пять лет, их пробег составляет до 150 тыс. км. Есть и другие условия, которые нужно учитывать при участие в этой программе.

По информации KIA Motors Rus and CIS, автомобили, которые поступают для участия в программе «KIA Уверен» могут сдаваться клиентами в рамках системы trade-in или же могут быть поставлены на комиссию или выкуплены дилером.

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