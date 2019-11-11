Ташкент, , 14:42 — REGNUM Частным медицинским организациям в Узбекистане разрешили принимать роды. Об этом говорится в соответствующем постановлении президента республики Шавката Мирзиёева, сообщает 11 ноября издание UzDaily.

В документе отмечаются, что принимать роды смогут только те медицинские учреждения, которые способны обеспечить соблюдение требований стратегии «Безопасное материнство» Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, до 1 марта 2020 года планируется усовершенствовать программу электронного обмена данными между органами здравоохранения и ЗАГС о рождении и смерти.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2019 года в Узбекистане проживало 33,7 млн человек, что на 1,3% больше, чем в начале 2018 года. В городской местности проживают 17 млн человек, в сельской — 16,7 млн.

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