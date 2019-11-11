Москва, , 14:37 — REGNUM По итогам октября 2019 года в России выросла реализация автомобилей французской компании Renault на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Всего за месяц на российском авторынке было продано 13 670 машин французской марки. За период с января по октябрь 2019 года реализация Renault выросла в России на 1%, до 116 149 единиц.

При этом компания заняла четвертую строчку в марочном рейтинге в России, ее рыночная доля составила 8,2%. В то время как в прошлом году этот показатель был равен 7,9%.

Лидирует по продажам среди моделей Renault в России по итогам октября 2019 года кроссовер Duster. За месяц был продан 3431 такой автомобиль, что на 11% меньше, чем в прошлом году.

Вторая строчка этого рейтинга принадлежит седану Logan, продажи которого в октябре выросли на 25%, до 3 298 экземпляров. Замыкает тройку лидеров хэтчбек Sandero, чьи продажи в прошлом месяце составили 2 887 единиц (+12%).

Появившийся летом этого года на российском авторынке кроссовер Renault Arkana по итогам октября нашел 1 909 покупателей. Значительно упали в октябре 2019 года продажи Kaptur — на 34%, до 1 858 единиц.

Напомним, в конце октября 2019 года стало известно, что Renault готовит выпуск нового субкомпактного автомобиля для развивающихся стран.

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