Киев, , 14:32 — REGNUM «Нафтогаз Украины» получил очередную «победу», которая не дает ни цента в бюджет компании или Украины, но зато это должно продемонстрировать зарубежным партнерам активную позицию энергетической госкомпании. Кроме того, в госкомпании, рекламируя свою победу, фактически обманывают президента страны Владимира Зеленского.

Об этом заявил сегодня, 11 ноября, украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук, комментируя информацию о том, что «Нафтогаз» якобы добился ареста счетов SPV-компании еврооблигаций «Газпрома» в японских иенах — GazAsia Capital S.A.

Соответствующую новость ранее сегодня опубликовали все центральные СМИ Украины, подав ее, как очередную «победу» «Нафтогаза» над российской компанией.

Корольчук же обращает внимание, что «Газпром» сам фактически «свернул» деятельность компании GazAsia Capital S.A.

«В принципе, ради справедливости в новостных сообщениях указано, что рейтинговое агентство S & P Global Ratings отозвало рейтинг программы GazAsia Capital S.A. по просьбе «Газпрома». Хотя бы это должно было изменить оценку события и не должны фигурировать манипулятивные заявления, что «Нафтогаз» чего-то там «добился». Ведь по факту «Нафтогаз» «добился» результата с нулевым эффектом», — подчеркивает специлист.

Соответственно, это зря потраченные время, средства и усилия. Поэтому такие действия носят исключительно политический характер, отмечает он далее.

Эксперт заявляет, что к большому сожалению президенту Зеленскому, который объективно не может охватить проблематику всех судебных «манипуляций» «Нафтогаза» и Коболева, это решение представляется как большая победа Украины.

«Смешно, но факт», — резюмировал Корольчук.

Отметим, что офис президента Украины информацию о «победе» «Нафтогаза» в настоящий момент еще не комментировал.