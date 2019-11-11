Москва, , 14:28 — REGNUM Тяжело припомнить такое время, чтобы цены на новые автомобили снижались. Независимо от динамики их продаж. И, скорее всего, цены на автомобили не будут падать никогда, а будут только расти, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя повышение стоимости автомобилей.

«Рынок авто с пробегом более гибок. На вторичном рынке, когда падают доходы у покупателей, продавцы готовы снижать цены продажи подержанного автомобиля. Официальные дилеры такой возможности не имеют.

Начнем с того, что регулярно происходит смена модельного ряда. И новые автомобили, и новые модификации популярных моделей обладают все более современной и более дорогой «начинкой».

К тому же, особенно когда рубль дешевеет, дорожают импортные комплектующие, которых много даже в отечественных автомобилях, не говоря уже о собираемых в России иномарках. Плюс, добавьте сюда рост ставок НДС, а также увеличение утилизационного сбора.

Неудивительно что цены на новые автомобили растут и в условиях падения продаж. Автомобильные концерны предпочтут закрыть производство, как это сделал Ford, чем работать в убыток.

Кроме того, увеличение стоимости нового автомобиля для покупателей компенсируется снижением ставок по автокредитам. Поэтому автомобили в России всё чаще берутся в кредит», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов заявил, что из-за снижения доходов граждан РФ и роста стоимости новых автомобилей, машина превращается в предмет роскоши.

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