Киев, , 14:24 — REGNUM В Европе сельское хозяйство в 76 раз эффективнее, чем в настоящий момент на Украине, заявил 11 ноября украинский эксперт, советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский.

Специалист сравнил доходы сельского хозяйства, получаемые на Украине и в Нидерландах. По его подсчетам, чтобы заработать 1 млрд долларов в аграрной сфере на Украине используется 1,4 млн га земли, при этом на такой же площади голландцы зарабатывают 76 млрд долларов.

«Нидерланды — площадь сельхозземель 1,8 млн га. Количество фермерских хозяйств 54 тыс., примерно в среднем по 33 га на одно хозяйство. Экспорт $98 млрд или $54 тыс. с гектара… Теперь Украина. Площадь сельхозземель 42 млн га. Количество фермерских хозяйств около 35 тыс. Примерно 1200 га на одно. Аграрный экспорт $29 млрд, или $690 с одного гектара земли», — подсчитал эксперт.

Вернивский обратил внимание, что в Нидерландах выращивают продукцию с более высокой добавленной стоимостью и перерабатывают ее, что создаёт добавленную стоимость. А вот украинские аграрии в основном экспортируют низкомаржинальное зерно и кукурузу.

В завершение экономист подчеркивает, что пока Украина не переориентируется на мелкое фермерство, каких-то космических цифр увеличения экспорта у нас точно не будет.

«Можно сказать, что мы при сегодняшнем положении и так работаем очень эффективно и скорее на пределе своих возможностей», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что согласно опросу Американской торговой палаты, результаты которого были представлены в конце октября, сельское хозяйство, IT, а также традиционная и возобновляемая энергетика являются на Украине наиболее привлекательными для инвестиций отраслями.