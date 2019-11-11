Москва, , 14:23 — REGNUM Минпромторг РФ представил правила предоставления субсидий по компенсации расходов на испытания беспилотных машин. Документ размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатором данного документа является вице-премьер РФ Максим Акимов. Согласно документу, начиная с начала 2019 года из федерального бюджета должны компенсироваться затраты испытательным лабораториям автопроизводителей, которые тестируют беспилотники.

Деньги планируется субсидировать на «компенсацию затрат, связанных с организацией и проведением оценки в форме испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств на соответствие обязательным требованиям, установленным техническими регламентами Таможенного союза и правилами Организации Объединенных Наций».

На портале сообщается, что проект находится в стадии общественных обсуждений.

Напомним, согласно данным Национального агентства финансовых исследований, большинство российских граждан не верят в будущее беспилотных машин. Скептически к таким авто относится 79% опрошенных. И лишь 21% респондентов хотели бы воспользоваться беспилотными автомобилями.

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