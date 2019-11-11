Москва, , 14:04 — REGNUM Оснований для роста цен на услуги сотовой связи в России нет, заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

Он напомнил, что единоразовое повышение цен на услуги сотовой связи произошло в начале 2019 года на 1,6—2% из-за изменения ставки НДС.

«Мы не видим причин, по которым спустя полтора года операторы могут поднять цены из-за отмены роуминга», — цитирует его «Российская газета».

Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на экспертов сообщила, что в 2020 году прогнозируется рост тарифов на сотовую связь.

Как сообщили опрощенные источником эксперты, рост цен составит как минимум 10−12%. При наиболее резком скачке пользователям сотовых услуг нужно быть готовыми к увеличению расходов на 15−25%.

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