Москва, , 14:05 — REGNUM Меры государственной поддержки семей с детьми должны быть более адресными — это позволит действительно помогать тем, кто нуждается, и исправить ситуацию, которая складывается в демографии сегодня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Сокращение населения РФ четвертый год подряд постепенно подводит страну к демографической катастрофе. При этом естественная убыль населения не компенсируется за счет притока мигрантов — по данным Счетной палаты в 2019 году в РФ уже стало на 52 тыс. человек меньше. Как показал опрос ИА REGNUM, сокращение населения заметно сегодня и обычным гражданам, а в семьях сегодня в большинстве случаев двое детей, что может обеспечить только воспроизводство населения, а не его прирост.

«Заявления о том, что у нас впереди крайне остро встанет вопрос демографии, звучали и в послании президента. Для этого есть несколько факторов — это и последствия 90-х годов, когда произошла перестройка, а ее отголоски образуют новую демографическую яму. Кроме того, очевидно, что если падает уровень жизни и большее количество граждан оказываются за чертой бедности, то это влияет на рождаемость», — отмечает Нилов.

По его словам, сегодня в целом увеличивается возраст образования семьи и одновременно с этим снижается количество рождаемых детей. При этом ситуация разнится по регионам — в некоторых ситуация критичная и прирост населения отрицательный, в то время как в других, чаще национальных республиках, — много многодетных семей.

В то же время, отмечает Нилов, сегодня государство принимает достаточно много мер, которые направлены на поддержку семей с детьми.

«Это и вопрос льготной ипотеки, и субсидии порядка 500 тыс. для решения жилищного вопроса семьи, и изменение критерия нуждаемости для получения пособия на ребенка от 1,5 до 3 лет, и программа материнского капитала предлагает различные варианты использования — буквально недавно президент предложил рассмотреть вопрос, чтобы средства маткапитала можно было использовать для проведения коммуникаций к частным домам», — напоминает Нилов.

Кроме того, по его словам, действуют и региональные льготы. То есть, объясняет Нилов, государство предпринимает определенный комплекс мер, который направлен на поддержку детей. Другой вопрос, что возможно эти меры следовало сделать менее общими.

«Просто так взять и все залить деньгами и считать, что вопрос будет решен, не получится. Мы считаем, что должен быть критерий адресности — давать максимальную помощь туда, где нуждаются. Давайте возьмем те регионы, где отрицательный или очень небольшой положительный прирост, и будем точечно этими регионами заниматься. А пока у нас получается помощь оказывается всем одинаково, а эффекта нет. Конечно, нужно увеличивать меры социальной поддержки, но при этом обязательно использовать критерий адресности, чтобы не получалось так, чтобы там, где у нас все благополучно, становилось еще более благополучно, а там, где плохо, оставалось топтание на месте», — заявил Нилов.

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