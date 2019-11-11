Москва, , 14:00 — REGNUM Уже к концу 2019 года протяженность платных автомобильных дорог в России возрастёт до 1,5 тыс. км. Такие цифры на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным привёл министр транспорта Евгений Дитрих.

Читайте также: В России растет число авто на платных трассах — «Автодор»

"Продолжаем работы по развитию сети, которая эксплуатируется на платной основе. В этом году внебюджетных средств привлечено более 50 млрд для строительства такого рода дорог, — уточнил федеральный министр. — К концу 2019 года будет уже почти 1,5 тыс. км платных дорог в РФ — на 36% больше, чем в прошлом году».

Также, по словам Дитриха, в настоящее время ведётся активная работа над приёмкой автомобильных дорог из региональной собственности в федеральную.

«Это сегодня позволяет субъектам Российской Федерации высвободить часть средств на такие дороги, для того чтобы ремонтировать больше своей остающейся сети, — пояснил глава Минтранса РФ. — В этом году больше 2500 километров автомобильных дорог мы принимаем от регионов в федеральную сеть».

Ранее по теме: Меняются правила проезда по платным дорогам в 23 регионах России

Как сообщало ИА REGNUM, количество автомобилей на российских платных дорогах по итогам 2019 года вырастет на 17,7% по сравнению с предыдущим годом и достигнет 130 млн единиц. Такие прогнозы сделали в госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»). Уточняется, что прирост трафика на дорогах связан не только с открытием новых платных участков, но и с увеличением числа проездов по уже действующим и хорошо знакомым участкам автодорог.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург