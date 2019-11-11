Новосибирск, , 13:57 — REGNUM Компания «Градопроект» почти завершила подготовительные работы на месте строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске.

«Сегодня закончили практически весь цикл подготовительных работ, — пишут «НГС Новости» со ссылкой на директора МУП УЗСПТС Александра Мысика. — Приступают уже к основным конструкциям станции. Отыгран контракт — заключён 9 ноября на лимиты этого года, не на всю станцию. Будут выполнены работы по монолитному железобетону, внешним сетям электроснабжения и поставка основного оборудования под реконструкцию СТП-7».

Работы по выигранному контракту должны быть окончены до 30 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО СК «Градопроект» стал победителем конкурса на строительство первой очереди новой станции новосибирского метрополитена. Всего на конкурс было подано две заявки. Максимальная цена торгов — 376 млн рублей.

Открытие станции «Спортивная» в Новосибирске запланировано на первый квартал 2022 года. Она должна появиться в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

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