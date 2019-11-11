Уфа, , 13:48 — REGNUM Увеличить товарооборот в 10 раз намерены Башкирия и Чехия к 2024 году. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данная информация была озвучена на встрече первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова с делегацией Чешской Республики во главе с чрезвычайным и полномочным послом Витезславом Пивонькой.

Отмечается, что в настоящее время Чехия стоит на 34 месте во внешнеторговом обороте Башкирии, объём которого составляет немногим более 9,5 млн долларов США. Причем он представлен в основном поставками химической и машиностроительной продукции.

Первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров отметил, что такой небольшой товарооборот является недоработкой чиновников Башкирии и предложил его увеличить к 2024 году в 10 раза, тем самым довести его до 90 млн долларов.

Бизнесмены Чехии представили большой спектр проектов, которые затрагивают большинство отраслей экономики.

Чиновники Башкирии предложили вести торговлю в национальных валютах: рублях и кроне. Витезслав Пивонька положительно оценил данное предложение, уточнив, что данный вопрос требует обсуждения в минфине Чешской Республики.

Отмечается, что в настоящий момент в Башкирии ведут работу пять компаний с чешским участием. Предприятия работают в сфере строительства, организации пассажирских перевозок, добычи руд и песков драгоценных металлов, торговли оптовой компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.