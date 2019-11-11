Аруша, Танзания, , 13:44 — REGNUM В аэропорту города Аруша на севере Танзании начались ремонтные работы. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление управляющего аэропорта Элипида Теша.

По его словам, в настоящее время ведется строительство дополнительных мест для парковки самолетов, по завершении которого загруженность аэропорта сократится на 30%. Он добавил, что в рамках проекта реконструкции аэропорта также будет построена асфальтированная парковка на 350 автомобилей, пассажирский терминал, диспетчерские пункты и посты охраны.

В скором времени также планируется начать ремонт взлетно-посадочной полосы, основной задачей которого является обеспечение беспрепятственного взлета и посадки больших самолетов на 70 и более пассажиров. Теша заявил, что взлетно-посадочная полоса будет удлинена на 200 метров, и после ремонта ее длина будет составлять 1800 метров.

По словам министра строительства, путей сообщения и перевозок Танзании Исаака Камвелве, на реконструкцию аэропорта были выделены бюджетные средства. Он также подчеркнул, что аэропорт Аруши — третий по значимости аэропорт Танзании.