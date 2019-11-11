Рига, , 13:32 — REGNUM Один из главных акционеров банка ABLV, находящегося в процессе самоликвидации, Эрнест Бернис в течение последних шести месяцев заплатил $1 млн лоббистам в Вашингтоне. Об этом сообщает LSM.

По данным журналистам портала, речь идёт об американской компании Mercury. Задача лоббистов, рассказал Бернис донести до американских институций истинное положение вещей в отношении ABLV. В числе сотрудников Mercury, занимающихся кругом вопросов связанных с латвийским банком, называют Брайна Ланца.

Деятельность ABLV банка была приостановлена из-за санкций департамента министерства США FinCen. Сразу после приостановки деятельности банка Эрнест Бернис заявил, что собирается бороться, чтобы восстановить его репутацию.

В настоящий момент банк проходит процедуру самоликвидации и должен вернуть более 300 млн евро клиентских финансовых средств, а всего до 2021 г. почти 2 млрд евро. Методика возвращения средств согласована с латвийским регулятором ФКТК — Комиссией по рынку финансов и капитала.

Новая глава ведомства Санта Пургайле накануне вступления в должность сказала: «Мы получили сигналы от FinCEN — службы по расследованию финансовых преступлений при министерстве финансов США о том, что необходимо ещё раз проверить — насколько решение дать банку ABLV возможность самоликвидироваться является компетентным».