Бишкек, , 13:30 — REGNUM Внешнеторговый оборот Киргизии в январе — августе 2019 года снизился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил $4 млрд 384,4 млн (более 279,4 млрд рублей). Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

За это время экспорт киргизстанской продукции вырос на 10,8% и достиг $1 млрд 192,1 млн (около 76 млрд рублей), а импорт зарубежных товаров, напротив, снизился на 9,2% — до $3 млрд 192,3 млн (более 203,4 млрд рублей).

Увеличение поставок связано с ростом экспорта золота в 1,5 раза, доля которого в общем объеме экспортных поставок республики увеличилась с 30% до 41,3%.

Возросли также поставки мяса и мясных продуктов, а также табака и табачных изделий — в 2,9 раза, удобрений — в 2,6 раза, керамических изделий — в 1,9 раза, овощей — в 1,6 раза, цемента — на 41,4%, фруктов и орехов — на 35,9%, руд и концентратов драгоценных металлов — на 10,7% и хлопкового волокна — на 6,5%.

Наряду с этим наблюдалось уменьшение объемов экспорта одежды и одежных принадлежностей — в 2 раза, черных металлов — на 28,9%, отходов и лома медных — на 25,5%, сырой нефти — на 21,3%, стекла и изделий из него — на 6,8%.

Снижение импорта обусловлено уменьшением ввоза изделий из кожи — в 2,6 раза, предметов одежды и принадлежностей — в 2,2 раза, химических нитей и волокон, а также обуви — в 1,6 раза, сахара и кондитерских изделий из сахара — на 28,4%, нефти и нефтепродуктов — на 18,5%, резины и изделий из нее — на 10,7%, пластмассы и изделий из нее — на 9,7%.

Вместе с тем зафиксирован рост ввоза древесины и изделий из нее — в 1,7 раза, овощей — в 1,6 раза, злаковых культур — на 46,5%, удобрений — на 37,1%, электрических машин и оборудования — на 32,7%, изделий из черных металлов — на 20,3%, фармацевтической продукции — на 8%, фруктов и орехов — на 2,7%.