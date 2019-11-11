Москва, , 13:35 — REGNUM По итогам трёх кварталов 2019 года больше всего в России среди автомобилей А-сегмента (малый класс) было куплено подержанных моделей Daewoo Matiz. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За период с января по сентябрь текущего года на вторичном авторынке России был куплен 29 541 Daewoo Matiz. Это на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте данного рейтинга расположилась модель ВАЗ-1111 («ОКА»). За отчётный период в РФ было перепродано 16 715 таких автомобилей. Третье место в рейтинге самых перепродаваемых машин малого класса занимает KIA Picanto. С января по сентябрь в стране на вторичном рынке было перепродано 5685 единиц таких малолитражек.

На четвёртой и пятой строчках топа расположились соответственно автомобили Chevrolet Spark (3439 ед.) и Peugeot 107(1350 ед.).

Далее идут модели: smart ForTwo (668 ед.), Chery QQ6 (626 ед.), Ravon R2 (456 ед.), Chery QQ (391 ед.) и Suzuki Wagon R+ (383 ед.).

Всего по итогам первых девяти месяцев 2019 года перепродажи автомобилей А-сегмента в РФ составили 64 025 единиц, что на 7% меньше, чем год назад.

Напомним, самым перепродаваемым авто С-сегмента на авторынке России за первые три квартала текущего года является Ford Focus. С января по сентябрь 2019 года в РФ было было перепродано 97 929 таких моделей. Это на 2,2% меньше прошлогоднего результата.

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